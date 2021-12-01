مفوضية الانتخابات:النتائج الانتخابية النهائية “غير قابلة للطعن”

مفوضية الانتخابات:النتائج الانتخابية النهائية “غير قابلة للطعن”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، انه لايجوز تقديم الطعون بشان نتائج الانتخابات النهائية، مبينة انها سترسل اسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن “قرار الهيئة القضائية بشأن نتائج الانتخابات والطعون المقدمة بات ملزما لجميع الاطراف ولا رجعة فيه”.وأضافت الغلاي، انه “لا يحق لأي طرف الاعتراض او تقديم الطعون بشان نتائج الانتخابات كونها نهائية من قبل مجلس المفوضين وتم النظر بجميع تفاصيل الطعون”.واشارت الى ان “المفوضية سترسل اسماء الفائزين والخاسرين في الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول الى المحكمة الاتحادية من اجل المصادقة عليها”، مبينا ان “اسماء الخاسرين سيتم المصادقة عليها بسبب ارتباط جزء منهم بوظائف حكومية ووزارية من اجل استمرار عملهم دون العمل النيابي”.

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