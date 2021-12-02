مفوضية الانتخابات:الهيئة القضائية لم تتعرض إلى ضغوط “الإطار التنسيقي”

بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، أن الهيئة القضائية لم تتعرض إلى ضغط من قبل قوى الاطار التنسيقي المعترض على النتائج الانتخابية،وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في حديث صحفي، إن “المفوضية تعرضت لاتهامات غير مستندة إلى دليل قانوني وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستتحرك وفق القانون للرد على هذه الاتهامات عبر القضاء”.وأضاف، أن “رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى كانا داعمين لعمل المفوضية ولم يؤثرا على قراراتها، وأشار رداً على الاتهامات بشأن الطعون إلى أن “مجلس المفوضين يضم 7 قضاة من الصنف الأول واثنان منهم مستشاران ولا يمكن أن يصدروا أي قرار دون الرجوع للقانون، والمفوضية لم تمدد أي فترة للطعون وهي التزمت بفترة قانونية لا يمكن تجاوزها”.وأكد أن “جميع الشكاوى والطعون لم تثبت حصول أي تزوير في الانتخابات ولم تقدم أية أدلة”.وبشأن موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قال جميل، إن “المحكمة الاتحادية هي صاحبة الشأن وغير ملزمة بتوقيت معين”.