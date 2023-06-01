مفوضية الانتخابات:انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن فنياً

مفوضية الانتخابات:انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن فنياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس،  أهم الارقام والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.وقال بيان للمفوضية، ان “المفوضية شرعت العمل استعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمزمع اجرائها في (20/12/2023) كموعد أولي، وهناك ضرورة لتحديد الموعد النهائي، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإجرائها”.واضاف البيان، ان “عدد الناخبين الكلي حالياٍ أكثر من (27) مليوناً، بينما عدد المسجلين بايومتريا أكثر من (17) مليوناً وغير المسجلين اكثر من (9) ملايين، وعدد البطاقات الموزعة (15) مليوناً وغير الموزعة زاد عن مليوني بطاقة”.ولفت البيان الى ان “إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية”.

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