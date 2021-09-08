مفوضية الانتخابات:انتخابات الشهر المقبل “تختلف عن سابقاتها”

مفوضية الانتخابات:انتخابات الشهر المقبل “تختلف عن سابقاتها”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم ، عن عوامل عديدة قالت انها ستجعل من انتخابات تشرين مختلفة على مستوى قانون الانتخابات والنظام الانتخابي.وذكرت المفوضية في بيان، ان “رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف استقبل، اليوم، في مقر المفوضية ببغداد، سفير مملكة هولندا في العراق”.وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلال اللقاء بحسب البيان ان “جملةٍ من العوامل ستجعل من انتخابات تشرين مختلفة هذه المرة، على مستوى قانون الانتخابات والنظام الانتخابي وحتى علاقة المفوضية بالشارع العراقي والاستماع لأصواته، فضلاً عن وجود مجلس مفوضين جديد من القضاة المستقلين”.وأشاد جليل وفقا للبيان بـ”حرص هولندا ومتابعتها لملف الانتخابات العراقية من خلال سفارتها في بغداد، والدور المرتقب لها ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة ورصد انتخابات تشرين”، مشيرا الى ان “هذا الدور تسعى المفوضية للمساعدة في تحقيقه بأمثل صورة سعياً منها لنقل رسالتي اطمئنان للناخبين في العراق وللمجتمع الدولي أيضاً”.من جهته عبّر السفير الهولندي عن سروره بما وجده في المفوضية من خطاب يركز على إيضاح جميع تفاصيل العملية الانتخابية بلغة صريحة وواضحة، وهذا ما يحفز هولندا لأن تكون مساهمة في إنجاح الانتخابات ودعمها من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي التي ستتابع مجريات الاقتراع في محافظات العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *