مفوضية الانتخابات:تسجيل (71)شكوى رسمية بانتخابات برلمان الإقليم

مفوضية الانتخابات:تسجيل (71)شكوى رسمية بانتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، تسجيل 71 شكوى رسمية بانتخابات برلمان إقليم كردستان.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء امس الأحد، عن نجاح انتخابات إقليم كردستان في دورته السادسة.وقالت المفوضية، في مؤتمر صحفي، إن “72 بالمئة نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وتوزعت، كالآتي: أربيل 72 بالمئة، سليمانية 65 بالمئة، دهوك 78 بالمئة، حلبجة 69 بالمئة”.ونوهت مفوضية الانتخابات الى انه “وبدءاً من اليوم الإثنين بإمكان الكيانات تقديم شكاواهم إلينا” مبينة، ان “أجهزة الاقتراع عملت بشكل جيد وحدثت مشكلات بسيطة تمت معالجتها فوراً”.وأعلنت، ان ” اليوم ستصل صناديق الشكاوى من المراكز الانتخابية” مشيرة الى، ان “لا إحصائية لدى المفوضية بشأن الناخبين الذين لم تقرأ بصماتهم”.وأكدت، ان “نتائج انتخابات إقليم كردستان وصلت إلى بغداد بنسبة 100 بالمئة”.وأغلقت مراكز الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان، مساء أمس الأحد، بتمام الساعة السادسة مساءً.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن عدم تسجيل خروقات داخل مراكز الاقتراع بانتخابات كردستان”، مبينة أنه “لم نرصد أي خروق تذكر داخل مراكز الاقتراع”.وأشارت إلى، أن “عصا الذاكرة الخاصة بإقليم كردستان ستنقل عبر الطائرة إلى العاصمة بغداد” لافتة إلى، أن “الإعلان الأولي لنتائج انتخابات إقليم كردستان سيكون من بغداد والنتائج النهائية من الإقليم”.

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