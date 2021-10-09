مفوضية الانتخابات:تسريب نتائج الانتخابات قبل إعلانها يعد “جريمة”

مفوضية الانتخابات:تسريب نتائج الانتخابات قبل إعلانها يعد “جريمة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن تسريب نتائج الانتخابات يعد جريمة.وذكرت المفوضية في مؤتمر، : “لم نسجل أي مشاكل تقنية بجهاز التصويت، ولم تحدث مشاكل بأجهزة الاقتراع والتحقق في التصويت الخاص”.وأكدت أن “منع إدخال الكاميرات لمراكز الاقتراع جاء لحماية عملية التصويت”، مبينة أن “أي تسريب لنتائج الانتخابات يعد جريمة”.وأشارت إلى أن “جميع الخروقات التي وصلتنا هي قيد التحقيق وسنتعامل معها وفق القانون”.

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