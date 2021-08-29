مفوضية الانتخابات:توزيع (553.828)موظف اقتراع في عموم العراق

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اليوم..إنطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة
بايدن يتهم الصين بإخفاء “معلومات حيوية” تتعلق بمنشأ فيروس كورونا
القيادي في الحرس الثوري وزير خارجية إيران: لن نتراجع عن مشروع ثورتنا في المنطقة
تراجع شعبية بايدن إلى 41%
سوليفان:إتصالات دبلوماسية وعسكرية مستمرة مع طالبان
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وزارة المالية تناقش تخصيصات هيأة التقاعد ضمن موازنة 2022
وزارة الكهرباء:استحداث مركز للطاقة المتجددة
اللهيان يفجر مفاجئة:(300 )مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال السنوات الماضية
صالح والسيسي يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
الطاقة اللبنانية:النفط العراقي سيصل لبنان بداية الشهر المقبل
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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