مفوضية الانتخابات:حزب بارزاني الأول في الانتخابات وبعده طالباني ثم الجيل الجديد

مفوضية الانتخابات:حزب بارزاني الأول في الانتخابات وبعده طالباني ثم الجيل الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، مؤكدة اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان نزاهتها، فيما تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج بـ39 مقعداً والاتحاد الوطني 23 والجيل الجديد 15.

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