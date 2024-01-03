مفوضية الانتخابات:سنقاضي من يوجه لنا الاتهام لغرض التسقيط بدون دلائل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، الأربعاء، إن “الجميع أشاد بجهود وعمل المفوضية في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وخالية من أي شبهات وشكوك”، مشيرا الى أن “أي شخص وجهة لديه ملاحظات او شكوك بإمكانه اللجوء الى الطرق القانونية من خلال الطعون، وهذا حق لأي طرف”.وأضاف في حديث صحفي: “نستغرب من التهم ومهاجمة المفوضية من قبل بعض الأطراف والشخصيات غير الفائزة في الانتخابات وتحميلنا هذه الخسارة، رغم أنها عملت بشكل مهني وبشهادة الجميع بما في ذلك المنظمات الدولية والأممية”. وتابع جميل، “يحق لنا مقاضاة أي جهة وشخص يوجه لنا الاتهام لغرض التسقيط بدون دلائل”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، إرسال 294 طعنًا للهيئة القضائية للانتخابات، فيما أشارت إلى أن جميعها ستنجز اليوم . وقال الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في حديث صحفي ، ان “المفوضية ارسلت (294) طعناً للهيئة القضائية للانتخابات من أصل (329) وستنجز جميع الطعون هذا اليوم “. وأضاف انه “⁠تم العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز الطعون وحرصنا ان تكون الاجابات مستوفية للجوانب القانونية والفنية”.وفي اليوم الأول من العام 2024، أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، إرسال الوجبة الأولى من أجوبة الطعون إلى الهيئة القضائية.وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل، في بيان “: “أرسلنا الوجبة الأولى من أجوبة الطعون الى الهيئة القضائية”، لافتاً إلى أن “الطعون الكلية المقدمة على نتائج الانتخابات بلغت 329 طعناً”.وأضاف: “نرجح استكمال الأجوبة على جميع الطعون خلال الثلاثة أيام القادمة تمهيداً لإرسالها للهيئة القضائية”.