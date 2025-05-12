مفوضية الانتخابات:عدد الأحزاب المسجلة رسميا أكثر من عدد المقاعد البرلمانية!

مفوضية الانتخابات:عدد الأحزاب المسجلة رسميا أكثر من عدد المقاعد البرلمانية!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف مصدر من داخل مفوضية الانتخابات ،الاثنين،إن عدد الأحزاب المسجله رسميا في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية وفق قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، بلغ 333 حزبا وهنالك اكثر من 50 حزباً قيد التأسيس، وهو اكثر من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي والبالغ 329 عضواً.واضاف المصدر، بضرورة اجراء تعديل على قانون الأحزاب بعد مرور عشر سنوات من التطبيق، على ان يتضمن سحب اجازة الحزب المسجل لدى دائرة الاحزاب ولا يشترك بعمليتين انتخابيتين، لان الغاية من تأسيس اي حزب هو المشاركة في العمليتين السياسية والانتخابية.

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