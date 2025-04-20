مفوضية الانتخابات:فرقاً جوالة لتحديث بيانات الناخبين

مفوضية الانتخابات:فرقاً جوالة لتحديث بيانات الناخبين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في مفوضية الانتخابات وليد خالد عباس، الأحد، إن “المفوضية سبق لها أن أطلقت فرقاً جوالة لتسجيل الناخبين بواقع واحدة أو اثنتين في جميع مراكز التسجيل البالغ عددها 1079 مركزاً، إلا أنها ضاعفت هذا العدد خلال مدة تحديث سجل الناخبين”، مؤكداً في حديث صحفي، أن “عملها مستمر من الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل وفي أيام العطل الأسبوعية والرسمية، فضلاً عن تمديد عملها إلى الساعة الخامسة عصراً بدلاً من الساعة الثالثة خلال المدة التي ستنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي”.وبشأن استحداث مراكز للاقتراع، أكد عباس، أن “المفوضية سبق لها أن تلقت بهذا الخصوص؛ أكثر من 300 طلب من مسؤولين أو وجهاء في قرى أو مجمعات سكنية جديدة، مشيراً إلى أن “المفوضية ستنظر بجميع الطلبات وفرز المنطقية منها لاستحداث مراكز في المناطق”.وبيّن، أن “هنالك ضوابط لاستحداث هذه المراكز؛ منها الرقعة الجغرافية وبعد المسافة عن اقرب مركز اقتراع له، فضلاً عن أن فتح المركز من عدمه مشروط بعملية تحديث سجل الناخبين ومن لديهم رغبة بتحويل مراكز اقتراعهم من السابق إلى الحالي إذا تحقق الحدّ الأدنى من الناخبين في المحطة الواحدة والذي يبلغ 450 ناخباً”.

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