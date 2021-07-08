مفوضية الانتخابات:قانون الانتخابات الجديد يتعامل مع المرشحين وليس مع الأحزاب

مفوضية الانتخابات:قانون الانتخابات الجديد يتعامل مع المرشحين وليس مع الأحزاب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الخميس، ان قانون الانتخابات الجديد يتعامل مع المرشحين وليس الكيانات والأحزاب السياسية.وقالت الغلاوي في حديث صحفي، ان “الترشيح حسب قانون الانتخابات الجديد، هو ترشيح فردي، ولا دخل للكيانات او الأحزاب”.وأضافت، ان “القانون الجديد للانتخابات، يختلف عن الذي قبله الذي كان يتعامل مع الأحزاب والكيانات، وهذا الامر يفسر بمنح المرشحين ارقاماً انتخابية، بدون إعطاء أي ارقام للكيانات والأحزاب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *