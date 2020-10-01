مفوضية الانتخابات:كيف نجري الانتخابات وقانون الانتخابات لم يكتمل وتأخر التخصيصات المالية؟

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الخميس، أن عدم اكمال قانون الانتخابات وتأخر التخصيصات المالية أهم ما يعرقل عملها.وقالت في بيان ، إن رئيس وأعضاء مجلس المفوضين استقبلوا في مقر المفوضية صباح اليوم، نائب سفير الاتحاد الاوربي في العراق جان برنارد دولفان والمستشار الاول في السفارة انجيلا مارتيني”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء استعراض دور الاتحاد الاوربي في الانتخابات القادمة وآليات المساعدة الانتخابية في ظل التحديات التي تواجه عمل المفوضية”. وفي مستهل الحديث أكد رئيس مجلس المفوضين، وفق البيان، “عزم المفوضية الجديدة على استعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية من خلال وضع اجراءات رصينة أهمها أن تكون بطاقة الناخب الكترونية بايومترية رصينة لا يمكن استغلالها خلافاً للقانون؛ لأجل التوصل الى انتخابات نزيهة تخضع للمعايير الدولية وتحضى بتأييد المجتمع الدولي”.وأشار الى أن “عدم اكتمال القانون الانتخابي وعدم تحديد الدوائر الانتخابية من قبل البرلمان إضافة الى تأخر التخصيصات المالية من قبل الحكومة ومحدودية الدعم من قبل بعثة الامم المتحدة ((UNAMI) وعدم وجود العدد الكافي من الخبراء بسبب جائحة كورونا هو من أهم التحديات التي تواجة عمل المفوضية”.تابع قائلا، “رغم ذلك فأن المفوضية قد قامت بخطوات حثيثة لتسيير اعمالها التي لا تتطلب الى تشريع قانون منها تهيأة الجهاز الاداري الذي تمت إعادة هيكلته على إثر تغيير قانون المفوضية إضافة الى إعداد نظامها الداخلي”.من جهته أوضح دولفان، بأن “زيارته تأتي في إطار الاطلاع على مجريات العمل داخل أروقة المفوضية في ظل التحديات القائمة ومعرفة الامكانيات الفنية والادارية للعاملين فيها لتعزيز الدور الرقابي للاتحاد الاوربي، إضافة الى كونه جهة داعمة للانتخابات تعمل بجهود منسقة مع جهات دولية أُخرى تقودها بعثة الامم المتحدة لتقديم الدعم اللازم في المجال الانتخابي”.وأشاد دولفان “بالجهود المبذولة من قبل مجلس المفوضين رغم وجود مشاكل جوهرية خلفها عدم اكتمال القانون الانتخابي”، ووعد بأن الاتحاد “سيقوم بكل ما بوسعة لدعم المفوضية من خلال بعثة الامم المتحدة”.