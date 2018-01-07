مفوضية الانتخابات:ما زالت التحالفات دون المستوى المطلوب

مفوضية الانتخابات:ما زالت التحالفات دون المستوى المطلوب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد،  إن “عدد التحالفات الانتخابية ضمن المدة المحددة في الخامس والعشرين من كانون الاول الماضي ولغاية  أمس السبت 6 كانون الثاني  بلغ  12 تحالفاً وهو  ليس بالمستوى المطلوب بالمقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة”، مشيرة الى ، أن “المفوضية طبعت 11 مليون بطاقة إلكترونية وباشرت بعمليات توزيعها في جميع المحافظات عدا نينوى قبل شهرين”، موضحاً أن “عدد البطاقات الموزعة لغاية الآن وصل الى 2 مليون و400 ألف بطاقة، والوقت المتبقي وفق الجدول العملياتي يكفي لإيصال البطاقات الى جميع الناخبين”. وتابعت  “ نرفض ادعاءات بعض النواب خلال جلسة استضافة المفوضية في البرلمان بأن طلباتها (تعجيزية) على اعتبار أن إجابات المفوضية كانت واضحة ومتفقا عليها من قبل كل اعضاء مجلس المفوضين  وان المفوضية سبق لها وأن أعلنت عن استعدادها وجاهزيتها من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات بشرطها وشروطها، وأن أية عملية انتخابية تتطلب وجود قانون انتخابي مع سيولة مالية”، منوهة الى ،  أن “المفوضية أرسلت قبل أكثر من شهر كتاباً الى البرلمان يتضمن ضرورة الإسراع بحسم قانون الانتخابات والتعديلات المقترحة عليه وتوفير الاموال وان المفوضية لديها بعض العقود التي ابرمت من اجل توفير الاجهزة وعدة التحقق وبعض المستلزمات التي تحتاج الى دفعات مالية واجبة الوصول قبل تاريخ الـ16 من هذا الشهر، وتترتب غرامات مالية في حال التأخر بالدفع الى الشركات المختصة بذلك”.وزادت المفوضية على لسان عضو مجلس المفوضين ، معتمد الموسوي، أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي والذي كان متحمساً لإجراء الانتخابات في موعدها وعد المفوضية خيرا بتوفير التخصيصات اللازمة التي تمكنها من استكمال اجراءات العملية الانتخابية”، واصفاً وضع البرلمانيين بأنه “متباين بين طرف يدعو الى اجراء الانتخابات ويثني على عمل المفوضية وجاهزيتها لإجرائها في موعدها المناسب، وآخـر يـضع الـعراقيـل أمامها بمبرر أوضاع النازحين وكيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مالم يعودوا الى مناطقـهم الاصلية رغم أن المفوضية اتخذت جميع الاجراءات والخطط وامتلاكها قاعدة بيانات كاملة عن اعـدادهم وأمـاكـن وجودهم  ومخيماتهم ووضع آلية واضحة وشـفـافـة لذلك سيعلن عنها في وقت لاحق لتسهيل اقتراع هذه الشريحة”. 

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