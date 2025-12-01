مفوضية الانتخابات:منتصف الشهر المقبل موعد التصديق على النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، اليوم الاثنين، أن المفوضية ستقوم بإرسال النتائج الانتخابية كاملة إلى المحكمة الاتحادية بعد الانتهاء من النظر في جميع الطعون المقدمة، وليس الاقتصار على أسماء الفائزين فقط.وقال جميل، في تصريح  صحفي، إن “المفوضية أتمت إعداد توصياتها المتعلقة بجميع الطعون، فيما يتواصل العمل حالياً مع الهيئة القضائية المختصة”. وبين أن “الهيئة تمتلك مهلة تقديرية تصل إلى عشرة أيام لإعادة أي طعن إلى المفوضية في حال وجود ملاحظات فنية أو قانونية تتطلب معالجة أو توضيحاً إضافياً”.وأشار إلى أن “الهيئة القضائية مستمرة في دراسة الطعون الواردة”، مؤكداً أنه “جرى التصديق على مجموعة من توصيات المفوضية بهذا الشأن، فيما يواصل مجلس المفوضين استكمال الإجراءات المتعلقة ببقية الطعون”.

