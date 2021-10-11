مفوضية الانتخابات:نتائج الانتخابات المعلنة هي ” أولية”

مفوضية الانتخابات:نتائج الانتخابات المعلنة هي ” أولية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، النتائج الاولية لـ10 محافظات.وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي ، ان “المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء  والنجف الأشرف واربيل”.واضافت ان “هذه النتائج اولية تعتمد على ما وصل الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة”، مشيرا الى ان “صناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غدا الى المكتب الوطني”.

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