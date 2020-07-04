مفوضية الانتخابات:نعمل على حث الجمهور للمشاركة في الانتخابات

مفوضية الانتخابات:نعمل على حث الجمهور للمشاركة في الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت مفوضية الانتخابات، السبت، أنها تعمل على وضع الخطط المشتركة  لتثقيف الجمهور بحقوقهم كناخبين وحثهم على المشاركة  في الانتخابات المقبلة.وذكر بيان للمفوضية، إن “رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان ورئيس الإدارة  الانتخابية أحلام الجابري شاركا ضمن برنامج شراكة العملية السياسية والانتخابية عبر  المنصة الالكترونية  للمعهد الجمهوري الدولي IRI يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢”.وأضاف البيان، أنه “تم خلال اللقاء مناقشة مراحل العملية الانتخابية وآلية بناء الهيكلية الجديدة للمفوضية  وأهمية وضع الخطط المشتركة  لتثقيف الجمهور بحقوقهم كناخبين وحثهم على المشاركة  في الانتخابات المقبلة”.وبين بالقول: “تأتي هذه المشاركة  إيماناً من مجلس المفوضين  بضرورة التواصل مع شركاء العملية الانتخابية ومدى أهمية دورهم الرقابي والتثقيفي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، جاءت هذه المشاركة عبر المنصة الالكترونية بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها البلد من جائحة كورونا”.

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