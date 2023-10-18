مفوضية الانتخابات:وجود 7 علامات سرية في ورقة اقتراع انتخابات مجالس المحافظات

مفوضية الانتخابات:وجود 7 علامات سرية في ورقة اقتراع انتخابات مجالس المحافظات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، عن وجود 7 علامات أمنيَّة في ورقة اقتراع انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فيما لفتت إلى أنَّ توزيع بطاقات الناخب البايومترية سيجرى مطلع الشهر المقبل.وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في المفوضية حسن سلمان، إنَّ”ورقة الاقتراع التي ستستخدم في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في كانون الأول من العام الحالي ستحوي بين 6 إلى 7 علامات أمنية، منوهاً بأنَّ الورق المستخدم في طباعتها مختلف عن السابق فضلاً عن الاختلاف الجذري لطبيعتها عن بقية الأوراق”.وشبّه تلك الورقة بـ”العملة الورقية” العراقية المتداولة حالياً التي تحمل علامات أمنية يصعب تزويرها أو التلاعب بها”، مبيناً أنه”يستحيل الاعتماد على ورقة مشابهة لها كونها تحوي علامات أمنية غاية في السرية وصعبة الكشف.وفي شأن آخر”.وأشار سلمان إلى، أنَّ”تشرين الثاني المقبل سيكون موعداً لبدء عمليات توزيع البطاقة البايومترية لمن حدّث معلوماته من الناخبين الذين يحقّ لهم الاشتراك في الانتخابات”، مؤكداً أنَّ”العملية الانتخابية ستعتمد على الناخب الذي يحمل بطاقة بايومترية فقط ولا يحق الاشتراك لمن يحمل بطاقة مختلفة عنها بحسب ما جاء في القانون”.

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