مفوضية الانتخابات:يستلزم إجراء الانتخابات توفير التخصيصات المالية وقانون الانتخابات

مفوضية الانتخابات:يستلزم إجراء الانتخابات توفير التخصيصات المالية وقانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، الأحد، على ضرورة توفير أمرين قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة.وقال جميل في حديث صحفي، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحتاج الى توفير أمرين مهمين قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة”.وبين أن “الأمر الأول هو التخصيصات المالية للعملية الانتخابية، اما الامر الثاني هو تشريع قانون للانتخابات، فيجب تحديد القانون قبل الموعد”، مشيرًا إلى أن “هناك قوانين فيها صعوبة بالإجراءات وتحتاج إلى وقت من أجل العمل عليها وتطبيقها بالانتخابات، ولهذا نحن ننتظر شكل القانون الجديد وكذلك التخصيصات المالية”.وتسعى عدد من القوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات السابق الذي تسبب بنتائج انتخابية مثيرة للجدل بقيت آثارها طويلا وأخرت تشكيل الحكومة لعام كامل.

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