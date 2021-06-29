مفوضية الانتخابات:يوم غد الأربعاء أخر موعد لحسم المستبعدين من هيئة المسائلة

مفوضية الانتخابات:يوم غد الأربعاء أخر موعد لحسم المستبعدين من هيئة المسائلة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، دعوتها للمرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، للإسراع في جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة.وقال بيان للمفوضية، ان ، التأييد يجب ان يكون من “خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم غد الأربعاء الموافق 30 حزيران 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستلجأ إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة وإجراء القرعة لأرقام المرشحين تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *