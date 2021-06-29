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مهر الإيرانية:الكاظمي سيذهب إلى واشنطن”لطرد القوات الأمريكية من العراق”!!
بطريقة السلق وبحضور 80 نائب فقط مجلس نواب الحلبوسي يصوت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية!
التخطيط النيابية: ناقشنا مع وزير الداخلية ارتفاع نسبة الجرائم الجنائية والمنظمة
مفوضية الانتخابات:يوم غد الأربعاء أخر موعد لحسم المستبعدين من هيئة المسائلة
الخارجية الأمريكية تصف قمة بغداد بـ”الخطوة المهمة”
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صالح يؤكد على أهمية الاعتماد على العمالة العراقية
الخارجية النيابية:موقف العراق ضعيف جداً في الحفاظ على حقوقه المائية
المنافذ الحدودية:إتفاق عراقي سعودي على تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين
الزراعة النيابية تحذر من الجفاف بسبب قطع المياه من قبل إيران وتركيا
وزارة النفط: نـ”تجه”لرفع استثمار الغاز الوطني إلى 4 مليون قدم مكعب لغاية 2024
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انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
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- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
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