مفوضية الانتخابات: أكثر من 25 مليون ناخب تم تحديث بياناتهم

مفوضية الانتخابات: أكثر من 25 مليون ناخب تم تحديث بياناتهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، جدولا توضيحيا بعدد الناخبين ومراكز التسجيل بين انتخابات 2018  و2021.وجاء في الجدول ، أنه “في انتخابات 2018 بلغ عدد الناخبين 24349357 ناخبا بينما تبلغ الآن وحسب الاستعداد لانتخابات 2021، المزمع إجراؤها في شهر العاشر المقبل، هو 25.139.375، بعدد مراكز تسجيل بلغت 1079 مركزا”.

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