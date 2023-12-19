مفوضية الانتخابات: استلمنا(69) شكوى صفراء وخضراء

مفوضية الانتخابات: استلمنا(69) شكوى صفراء وخضراء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، بتسلمها 69 شكوى في التصويتين الخاص والعام، مشيرة إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت بين “صفراء وخضراء”.وكشفت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “شعبة الشكاوى والطعون تسلمت 54 شكوى للتصويت الخاص، و15 شكوى للتصويت العام”، موضحة أنه “تم تصنيف هذه الشكاوى بين الصفراء والخضراء”. وأوضحت الغلاي، أن “الشكاوى الصفراء التي وصلت البالغ عددها 43 شكوى، لا تؤثر على نتائج الانتخابات، وسيتم ردها لمخالفتها الشروط الشكلية والموضوعية، وهي تكون إما شكوى بدون توقيع المشتكي أو لعدم وجود أدلة كافية فلا تحتاج إلى تحقيق وتصنيف”، لافتة إلى أنها “شكاوى غير مكتملة شكلاً وموضوعاً لذلك ترد”. وتابعت أن “الشكوى الخضراء تكون عادة مرتكبة من قبل موظفي الاقتراع أو الوكلاء أو المراقبين أو حتى الأجهزة الأمنية، وتكون غير مؤثرة على نتائج الانتخابات، لكن تحتاج إلى تحقيق لغرض معاقبة المقصرين”، لافتة إلى “عدم تسجيل أي شكوى حمراء”، تتعلق بالتزوير أو التلاعب بأوراق الاقتراع، أو تغيير في سجل الناخبين.وفتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، الإثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام.وجرى، السبت، الاقتراع الخاص، الذي شمل القوات الأمنية بكافة صنوفها والنازحين. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت “أكثر من 67 بالمئة”.وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.

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