مفوضية الانتخابات المنتدبة:إعلان النتائج بعد الإنتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، إن عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في مراكز الاقتراع التي بها مزاعم تزوير انتهت في محافظة كركوك شمالي البلاد.وأوضحت مصادر في المفوضية، أن “عملية الفرز اليدوي انتهت مساء السبت 8 تموز 2018 في محافظة كركوك والنتائج ستعلن فور انتهاء تدقيق جميع الصناديق التي وردت عليها طعون وشكاوى في اغلبية المحافظات العراقية”.وأضاف أن “المفوضية فرزت يدويا نحو 500 صندوق اقتراع بها مزاعم تزوير”.ولم تعلن المفوضية، التي يديرها قضاة بعد تجميد عمل مسؤوليها، لغاية الآن نتائج الفرز اليدوي في كركوك، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، للتحقق من صناديق الاقتراع التي قدمت كتل سياسية شكاوى وطعون بعدم نزاهتها. وبموجب النتائج المعلنة وفق الفرز الالكتروني في أيار/مايو الماضي، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 6 مقاعد في كركوك، بينما حصل كل من جبهة تركمان كركوك والتحالف العربي على 3 مقاعد. وتتهم الكتل السياسية التركمانية والعربية، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بتزوير الانتخابات عبر برمجة الأجهزة الالكترونية لإعطاء نتائج معدة مسبقا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب. وقال المصدر في مفوضية الانتخابات إن “اللجنة المشرفة على عملية الفرز اليدوي وصلت صباح امس الاحد إلى محافظة السليمانية لإجراء الفرز اليدوي في المراكز التي بها مزاعم تزوير”.ومن المقرر إجراء الفرز والعدّ اليدوي لجميع صناديق الاقتراع المشكوك بها في أرجاء العراق بشكل متتالٍ من محافظة إلى أخرى، لحسم الاتهامات بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/ أيار الماضي. ويتولى قضاة، إدارة مفوضية الانتخابات، بعد تجميد عمل مسؤولي المفوضية، على خلفية اتهامهم بـ”الفشل” في إدارة عملية الاقتراع و”التواطؤ” في ارتكاب انتهاكات مزعومة.