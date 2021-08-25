مفوضية الانتخابات تؤكد على استثنائية إجراء الانتخابات في موعدها المبكر

مفوضية الانتخابات تؤكد على استثنائية إجراء الانتخابات في موعدها المبكر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، على موعد اجراء الانتخابات المقبلة، مبينة انها ستكون استثنائية.وقالت المفوضية في بيان ، إن “رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، كلاً من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أوي دينستاد”، مضيفاً أن “رئيس مجلس المفوضين أوضح لضيفيه من السفارتين السويدية والنرويجية أن العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في العاشر من تشرين الأول المقبل، والتي أتت من أجل الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّر عنها المحتجون في أكثر من محافظة عراقية”.وبين أن “تركيبة المفوضية الحالية وقانونها والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات نفسه كلها جاءت بناء على ما نادت به المطالب الشعبية”.وبيّن، إن “المفوضية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحضير ليوم الانتخابات، مما يجعلنا مطمئنين لاستعداداتنا من الناحية الفنية”.ولفت البيان إلى “السفير السويدي والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أكدا دعم بلديهما لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، وأن السويد والنرويج بصدد التهيئة لإرسال مراقبين يسهمون في متابعة الحدث الانتخابي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنجاحه في التعبير عن طموحات العراقيين في اختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف”.وذكر البيان انه “في ختام الزيارة اطلع السفير السيويدي على الاستعدادات الجارية في المفوضية، على مستوى طباعة ورقة الاقتراع وآلية استقبال المراقبين الدوليين وكيفية إجراء الانتخابات في ظل استمرار أزمة وباء كورونا”.

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