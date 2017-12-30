مفوضية الانتخابات تبحث اليات النجاح الانتخابي

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة العملياتية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات تضمن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وذكر بيان للمفوضية ، اليوم، ان” رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران ترأس اجتماعا مهما للجنة العملياتية في مفوضية الانتخابات بحضور معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية قاسم الدراجي والمدراء العامين في المكتب الوطني وعدد من مدراء الاقسام”.واضاف ” وناقش الاجتماع جدول الاعمال الذي تضمن الاليات التي تضمن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومنها صندوق الاقتراع الالكتروني والية تسريع النتائج ومناقشة تسهيل مهمة اقتراع الناخبين النازحين وفق الوسائل والاجراءات التي تعمل عليها المفوضية لمشاركتهم في الانتخابات المقبلة ف”.وتابع البيان ” كما جرى مناقشة التقارير الخاصة بالدوائر والمكاتب الانتخابية وانجازاتها لنسب الخطط العملياتية والادارية والاعلامية ومناقشة الوسائل التي تمهد لمشاركة المواطنين من عراقيي الخارج”.يذكر ان اللجنة العملياتية في مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة الجدول الزمني المعد لاجراء الانتخابات والتوقيتات الخاصة بالخطط الموضوعة لها”.