مفوضية الانتخابات تتوعد الأحزاب ومرشحيها من استغلال المال العام للدعاية الانتخابية

مفوضية الانتخابات تتوعد الأحزاب ومرشحيها من استغلال المال العام للدعاية الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الإثنين، أن الأحزاب والشخصيات الذين يستغلون المال العام للدعاية الانتخابية سيتعرضون إلى المساءلة من قبل المفوضية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن “استغلال المشاريع الحكومية كدعاية انتخابية أمر غير مقبول وسيتم محاسبة المتورطين بهذه الأعمال”.وأضافت، أن “المفوضية في الوقت الحالي لا تستطيع محاسبة اي مرشح أو حزب إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين وانطلاق الحملات الدعائية للانتخابات”.وتابعت الغلاي أنه “سيتم تشكيل لجان من قبل المفوضية لمتابعة ومراقبة عمل الأحزاب والمرشحين ورصد الحالات غير القانونية”.

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