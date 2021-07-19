مفوضية الانتخابات تجدد تأكيدها بأنها لم تتلقى أي طلب رسمي من التيار الصدري بالإنسحاب من الانتخابات

مفوضية الانتخابات تجدد تأكيدها بأنها لم تتلقى أي طلب رسمي من التيار الصدري بالإنسحاب من الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،اليوم الاثنين، تأكيدها بعدم تلقي اية طلبات بالانسحاب من التيار الصدري، لافتة الى ان الحملة الانتخابية ستنتهي بعد 3 اشهر. وقالت نبراس ابو سودة، مساعدة الناطق الاعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لوسائل إعلام : ان الحملة الانتخابية للمرشحين انطلقت في 8 تموز الجاري وتستمر لغاية 8 تشرين اول المقبل، موضحة، ان الحملة تستمر لمدة 3 اشهر، على خلاف الحملات الانتخابية السابقة التي كانت لمدة شهر واحد. واضافت: ان المفوضية لديها لجان مراقبة ومتابعة، كما تتلقى الشكاوى لاي خرق في الحملة، مشيرة الى ان بعض الشكاوى جدية وتنظر المفوضية فيها اذا ارفقت بدليل. واكدت، ان التيار الصدري لم يقدم أي طلب رسمي لغاية اليوم بالانسحاب من الانتخابات ، لافتة الى ان باب الانسحاب بدأ في 13 ـ 20 حزيران المنصرم، ولم ترد المفوضية اية طلبات بالانسحاب بعد المدة المحددة. وبينت، ان المفوضية لم تستلم لحد هذه اللحظة اي طلب بالانسحاب، لا لمرشح فردي ولا لائتلاف ولا لأي حزب، وفي حال وروده سيحول الى مجلس المفوضين للبت في الطلب. واكدت ان المفوضية لم تشهد اي انسحاب في كوادرها، بالالتزام بتوقيتات اجراء الانتخابات في 2021/10/10 وقرر زعيم التيار الصدري، السياسي العراقي مقتدى الصدر، في كلمة له الخميس الماضي، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر وسحب دعمه لأي حزب. جاء هذا الموقف بعد الحريق الدامي الذي أجهز على وحدة لمرضى كوفيد-19 في مستشفى الحسين في الناصرية وتسبب بمقتل وإصابة 160 شخصا جراء فساد وزارة الصحة وصحة المحافظة المرتبطة بالتيار الصدري.يذكر ان لعبة الانسحاب من الانتخابات ومقاطعة العملية السياسية كررها مقتدى الصدر الكذاب 4 مرات خلال المواسم الانتخابية السابقة .

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