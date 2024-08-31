مفوضية الانتخابات تحذر من إطلاق الحملة الدعائية الانتخابية في الإقليم قبل المصادقة على أسماء المرشحين

مفوضية الانتخابات تحذر من إطلاق الحملة الدعائية الانتخابية في الإقليم قبل المصادقة على أسماء المرشحين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي،السبت، على انطلاق الحملة الدعائية لعدد من الأحزاب في إقليم كردستان، قبل موعدها الرسمي.وقالت الغلاي في حديث صحفي، إن “المرشحين مازالوا في طور تدقيق بياناتهم، وبالتالي لم يصادق مجلس المفوضين على المرشحين حتى الآن، والمرشح لا يستطيع الإعلان عن حملته لأنه بالأساس لا يمتلك رقما تسلسليًا”.وأضافت أنه “بشأن دعاية الأحزاب للانتخابات فإنه إذا وردت شكاوى بهذا الأمر إلى المفوضية فسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لنظام الحملات”.وأشارت الغلاي، إلى أنه “بعد مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين فسيتم تحديد موعد للحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان”.يشار الى ان بعض القيادات السياسية والحزبية والمرشحين في إقليم كردستان بدأوا بحملات الدعاية الانتخابية لأنفسهم وقوائمهم الانتخابية منذ ثلاثة أسابيع”.

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