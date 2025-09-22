مفوضية الانتخابات تحظر من استغلال النفوذ الوظيفي في الدعاية الانتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قراراً يقضي بتعديل نظام الحملات الانتخابية، وذلك في اجتماع لمجلس المفوضين عُقد يوم الخميس الموافق 18 أيلول/سبتمبر 2025 ويهدف القرار، الذي يحمل رقم (10)، إلى معالجة عدد من القضايا المتعلقة بسير العملية الانتخابية. وتشمل أبرز التعديلات “حظر استغلال النفوذ الوظيفي وضبط الخطاب الإعلامي والابتعاد عن خطاب الكراهية واللغة الطائفية، وبالإضافة الى فرض العقوبات على المخالفين لأحكام النظام”.

