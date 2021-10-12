مفوضية الانتخابات تدعو المشككين بالنتائج الانتخابية إلى تقديم طعونهم

مفوضية الانتخابات تدعو المشككين بالنتائج الانتخابية إلى تقديم طعونهم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تشكيك بعض القوى السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ناصحة اياهم بتقديم طعونهم خلال 3 ايام.وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة،إن “مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف المتنافسة في العملية الديمقراطية، وراعت أن تكون اجراءاتها ضامنة للنزاهة، وعملت تحت مراقبة محلية ودولية وحضور إعلامي واسع”، مبينة أن “كل هذه الاطراف أيدت أمن  ونزاهة عملية الاقتراع”.وأضافت أبو سودة، أنه “على كل طرف من الاطراف المتنافسة ممن وجد نفسه متضرراً من النتيجة الاولية للانتخابات أن يقدم طعناً من اليوم التالي لنشر القرار ولمدة ثلاثة ايام، بحسب المادة عشرين من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *