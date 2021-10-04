مفوضية الانتخابات تدعو الناخبين إلى إستلام بطاقاتهم الانتخابية

مفوضية الانتخابات تدعو الناخبين إلى إستلام بطاقاتهم الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، رسالة عاجلة إلى الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من تشرين الأول الحالي.وقالت مساعدة المتحدث في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة في حديث صحفي، إن “رسالتنا إلى الناخبين هي الإسراع في استلام بطاقاتهم الانتخابية لأنها ستمكنهم من الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع من أجل تحقيق ما يطالبون به“.وأضافت أن “المفوضية، تعد الناخبين بأن الانتخابات ستكون على مستوى عالٍ من المهنية والنزاهة ولن نسمح بالتلاعب في أصوات الناخبين”، مؤكدة أن “أصواتهم أمانة ومن واجبنا حمايتها“.

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