مفوضية الانتخابات ترسل أسماء المرشحين للانتخابات للجهات الأمنية لتدقيقها

مفوضية الانتخابات ترسل أسماء المرشحين للانتخابات للجهات الأمنية لتدقيقها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , السبت , عن ارسال كامل أسماء المرشحين للانتخابات الى المؤسسات الأمنية للتأكد من عدم انتسابهم لتلك المؤسسات، فيما اشارت الى ان مراكزالتسجيل مازالت مفتوحة لاستقبال الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية .وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي, ان ” مفوضبة الانتخابات مستمرة في تنظيم مسارات عملها يحسب المسؤولياتالمنوطة لكل قسم او شعبة تابعة لها ” .وأضافت ان ” شعبة شؤون المرشحين قامت بارسال كامل أسماء مرشيحهيا للانتخابات الى المؤسسات الأمنية للتأكد من عدم انتسابهم لتلك المؤسسات” .من جانب آخر أكدت الغلاي الى ان “مراكزالتسجيل مازالت مفتوحة لاستقبال الناخبين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *