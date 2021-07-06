مفوضية الانتخابات تستبعد فلاح النقيب من السباق الانتخابي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، استبعاد وزير الداخلية الأسبق فلاح حسن مصطفى النقيب من السباق الانتخابي.وجاء في وثيقة : “تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 4/7/2021 برئاسة القاضي حسن فؤاد وعضوية القاضيين منذر إبراهيم واحمد علي خلف المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

الطاعن/ فلاح حسن مصطفى النقيب

اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قراره المرقم (7) للمحضر الاستثنائي (39) في 17 /6/2021 باستبعاد الطاعن من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021 ولعدم قناعة الطاعن بالقرار المذكور طعن فيه طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 22/6/2021.

القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بانه لما استند اليه من أسباب موافق للأصول واحكام القانون ذلك أن الثابت من اضبارة الشكوى والمستندات المرفقة فيها بأن الطاعن لم يقدم الوثيقة الدراسية الخاصة به الى المفوضية خلال المدة المحددة لاستكمال متطلبات الترشيح فضلاً عن انه لم يوقع على الاستمارات الخاصة بالمرشحين على وفق ما نصت عليه تعليمات التسجيل والمصادقة على المرشحين ولم يدرج اسمه في نظام البيانات الخاص بالمرشحين لانتخابات مجلس النواب لسنة 2020 لعدم تقديمه معادلة وثيقته الدراسية مما يقتضي استبعاده من الترشيح للانتخابات البرلمانية وهذا ما انتهى اليه القرار المطعون فيه لذا واستناداً للمادتين (19) و (20) من قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 4/7/2021.