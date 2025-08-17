مفوضية الانتخابات تستبعد مجموعة جديدة من المرشحين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، 12 مرشحا، بينهم الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري.وبحسب كتاب مفوضية الانتخابات، فإن الاستبعاد جاء لمخالفة المرشحين نص المادة 7/ ثالثا من قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2018.وتنص المادة 7/ ثالثا، في القانون على أن المرشح يجب أن يكون “حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون مشمولا بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف”.

