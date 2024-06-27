مفوضية الانتخابات تعلن التمديد الثالث لتسجيل الأحزاب المشاركة في انتخابات الإقليم

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نائب:استجواب وزير الكهرباء أصبح أمراً مطلوبا لفشله ولتصريحاته المخالفة للواقع
السفارة الإيرانية تعلن عن تهيئة (14) مركزا انتخابيا في المحافظات العراقية للمشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية
رشيد يؤكد على ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق بالتنسيق مع إيران وتركيا
مجلس القضاء يوجه باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق المخالفين لتعليمات الدفاع المدني ومرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها
نائب:دعوات حل مجلس ديالى لا تستند إلى قاعدة قانونية
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نائب:استجواب وزير الكهرباء أصبح أمراً مطلوبا لفشله ولتصريحاته المخالفة للواقع
رشيد يؤكد على ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق بالتنسيق مع إيران وتركيا
الحراك الشعبي:أنبوب نفط البصرة-عقبة لإيصال نفط العراق إلى مصر وإسرائيل
المياه النيابية:انخفاض المياه في نهر الفرات بسبب هيمنة “قوات قسد”على أهم السدود في سوريا
اليوم..انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
السفير الإيراني:تبعية العراق لدولتنا الكبرى من أهداف سياستنا الرئيسية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران من متطلبات مشروع “المقاومة”في العراق والمنطقة
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