مفوضية الانتخابات تعلن التمديد الثالث لتسجيل الأحزاب المشاركة في انتخابات الإقليم

مفوضية الانتخابات تعلن التمديد الثالث لتسجيل الأحزاب المشاركة في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كردستان.وذكرت المفوضية في بيان، فأنه “نظرا لتحديد موعد انتخابات برلمان كردستان العراق في 20 تشرين الاول 2024 وجه رئيس الادارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي تمديد مدة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024”.واضافت ان “التمديد سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2024/7/4”.

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