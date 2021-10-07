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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الفتح:حشدنا الشعبي لن يخرج من المناطق ” المختلف عليها”
الجبهة العربية في كركوك:لن نسمح ببيع المحافظة إلى الأحزاب الكردية
نائب كردي يحذر من محاولات حزب بارزاني بالحصول على أصوات انتخابية بالتزوير
مفوضية الانتخابات تعلن عدم شمول التصويت الخاص بـ”الصمت الانتخابي”
كيف عرف الحلبوسي بفوز حزبه ” الساحق” في الانتخابات؟!
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- عربية ودولية
نواب أمريكيون يطالبون حكومتهم بطرد الدبلوماسين الروس من بلادهم
روسيا تدعو الولايات المتحدة لإستكمال برنامج نزع السلاح الكيميائي
أمريكا تعلن عن استعدادها للقاء الرئيس الكوري الشمالي دون شروط مسبقة
محادثات بين الكوريتين قبل نهاية العام الحالي لإنهاء حالة الحرب بينهما
غداً..كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الجديد
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- اقتصادية
العراق والإمارات يوقعان لبناء (5) محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة
أوبك:4.193 مليون برميل يومياً حصة الإنتاج العراقي من النفط خلال الشهر المقبل
ارتفاع بأسعار النفط إلى 79 دولاراً للبرميل الواحد
حكومة الإقليم تدفع (131)مليون دولار إلى شركة “دانة غاز”الإماراتية
وزارة الصناعة تستعد لإنتاج العتاد والمناطيد بالتنسيق مع الجانب التركي
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- رياضية
- تحقيقات
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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