مفوضية الانتخابات تعلن عدم شمول التصويت الخاص بـ”الصمت الانتخابي”

مفوضية الانتخابات تعلن عدم شمول التصويت الخاص بـ”الصمت الانتخابي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عدم شمول التصويت الخاص بالصمت الانتخابي.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الصمت الانتخابي سيكون في الساعة السادسة من صباح السبت المقبل”.ولفتت الغلاي، إلى أن “التصويت الخاص غير مشمول بالصمت الانتخابي”.ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية بعد ثلاثة ايام.

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