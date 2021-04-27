مفوضية الانتخابات تعلن عن أسماء الأحزاب المجازة رسميا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر (شبكة أخبار العراق) قائمة بالأحزاب المجازة للعمل في العراق بحسب بيان لمفوضية الانتخابات، منذ تأسيسها لغاية الـ 25 من نيسان الجاري.وتمثل القائمة، اسماء الاحزاب المجازة وأرقام الاجازات الممنوحة لها، منذ التأسيس ولغاية (25 نيسان2021).
ت – اسم الحــــــزب – رقم الاجازة الملاحظات:
1 حركة إرادة 1
2 حزب الغد العراقي 2
3 كتلة دعم الدولة 3
4 حزب الفضيلة الاسلامي 4
5 حركة بابليون 5
6 تجمع العراق الجديد 6
7 منظمة بدر 7
8 حزب الدعوة الاسلامية 8
9 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9
10 حزب الايزيدي الديمقراطي 10
11 حزب العدالة التركماني العراقي 11
12 وحدة ابناء العراق 12
13 الانتفاضه الشعبانية المباركة / نداء العراق 13
14 للعراق متحدون 14
15 حركة تجمع السريان 15
16 حزب الوفاء 16
17 الجماهير الوطنية 17
18 التجمع المدني للاصلاح /عمل 18
19 حزب التطور العراقي 19
20 حركة الصدق والعطاء 20
21 كتلة الاحرار 21
22 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22
23 الحركة الاسلامية في العراق 23
24 الحزب الاسلامي العراقي 24
25 حزب الداعي 25
26 الحزب الشيوعي العراقي 26
27 تجمع وطن المدني العراقي 27
28 الجبهة العراقية للحوارالوطني 28
29 الحزب الوطني الاشوري 29
30 تجمع تنمية 30
31 المشروع العربي في العراق 31
32 حركة العمل والوفاء 32
33 العراق هويتنا 33
34 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34
35 كتلة مستقلون 35
36 حزب التنمية التركماني 36
37 حزب الاصلاح التركماني 37
38 حركة عصائب اهل الحق 38
39 امل العراقية المستقلة 39
40 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40
41 حزب الحق الوطني 41
42 حزب المسار المدني 42
43 تجمع القلعة 43
44 حزب سور العراق 44
45 حركة 15 شعبان الاسلامية 45
46 تجمع الأمل 46
47 حركة حقوق 47
48 تيار العدالة والنهوض 48
49 احرار الفرات 49
50 اتحاد بيث نهرين الوطني 50
51 تجمع ثوار الانتفاضة 51
52 حزب المجد العراقي 52
53 مشروع الإرادة الشعبية 53
54 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54
55 المؤتمر الوطني العراقي 55
56 حزب النداء الوطني 56
57 حزب الحق المدني التركماني 57
58 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58
59 حزب القرار التركماني 59
60 الحزب المدني 60
61 كتلة عراق النهضة والسلام 61
62 الجبهة التركمانية العراقية 62
63 حزب توركمن ايلي 63
64 الجبهة الفيلية 64
65 حزب الوفد العراقي 65
66 الحركة القومية التركمانية 66
67 تجمع السلام الديمقراطي 67
68 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68
69 حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني 69
70 تنظيم الداخل 70
71 تجمع الكفاءات والجماهير 71
72 حركة العراق الوطنية 72
73 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73
74 حزب التقدم الايزيدي 74
75 كتلة الوفاء والتغيير 75
76 تجمع المستقبل الوطني 76
77 كتلة منتصرون 77
78 حزب ثار الله الإسلامي 78
79 تجمع نهضة جيل 79
80 تجمع التعاون 80
81 ابناء النهرين 81
82 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82
83 حزب الله العراق 83
84 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84
85 حزب الطليعة الاسلامي 85
86 تيار الشهيد الأول 86
87 حزب الوطن 87
88 حزب الدولة العادلة 88
89 الحركة الديمقراطية الآشورية(زوعا) 89
90 تيار الإصلاح الوطني 90
91 اتحاد القوى الوطنية 91
92 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92
93 حركة انتفاضيون /مجلس الامناء 93
94 حزب الحل 94
95 تنوع 95
96 تجمع العدالة والوحدة 96
97 كتلة درع العراق 97
98 التيار الوطني العشائري في العراق 98
99 حزب الوفاء الوطني العراقي 99
100 تيار الحكمة الوطني 100
101 حزب الاصالة العربية 101
102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102
103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103
104 حزب التصحيح الوطني (تصحيح) 104
105 تجمع الايادي المخلصة 105
106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106
107 حزب كادحي كوردستان 107
108 حزب الانتماء الوطني 108
109 حزب الامانة 109
110 حزب الفدرالية الوطنية 110
111 حزب تقدم 111
112 حركة الشباب للتغير 112
113 حركة العدل والاحسان 113
114 الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم 114
115 حزب الشعب للإصلاح 115
116 حركة الصادقون 116
117 تيار السلم الوطني 117
118 المجلس القومي الكلداني 118
119 تجمع البناء والاصلاح 119
120 تيار الوسط 120
121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121
122 كلنا العراق 122
123 اتحاد صلاح الدين 123
124 الخيار العربي 124
125 حركة البشائر الشبابية 125
126 حركة الوفاء العراقية 126
127 حزب الحوار والتغيير 127
128 حركة الاغلبية الوطنيه 128
129 تجمع الشبك الديمقراطي 129
130 حركة الجهاد والبناء 130
131 تجمع اخيار العراق 131
132 كتلة الاستقرار 132
133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133
134 حزب العروبيون 134
135 كوران ( التغيير) 135
136 حزب الثبات العراقي 136
137 حزب الحوار الفيلي 137
138 تيار الابرار الوطني 138
139 حركة حريه مجتمع كردستان 139
140 حركة العراق الاسلامية 140
141 حركة النور-الانتفاضه والتغيير 141
142 وطني اولاً 142
143 تيار ولائيون الاسلامي 143
144 الحركة المدنية الوطنية 144
145 حزب تجمع رجال العراق 145
146 حزب الترقي والاصلاح 146
147 حزب الارادة التركمانية 147
148 تجمع الاتحاد الفيلي 148
149 حزب العراق للاصلاح 149
150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150
151 تجمع امناء بلدنا 151
152 تيار احرار الشبك 152
153 الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق 153
154 الحزب الشيوعي الكردستاني_العراق 154
155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155
156 تجمع صوت الجماهير 156
157 كتلة معا للقانون 157
158 كتلة باب العرب 158
159 حزب البصمة الوطنية 159
160 تجمع عراق المستقبل 160
161 حزب الهيبة الوطنية 161
162 كفاءات مدنية 162
163 امة انصار الحق 163
164 حركة كفى 164
165 كتلة النصر والاصلاح 165
166 حركة عطاء 166
167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 تم حل الحزب