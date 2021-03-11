مفوضية الانتخابات تعلن عن أعداد التحالفات والأحزب التي ستشارك في الانتخابات

مفوضية الانتخابات تعلن عن أعداد التحالفات والأحزب التي ستشارك في الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاربعاء، عن وصول عدد التحالفات المصادق عليها للمشاركة في الانتخابات الى 30 تحالف فيما وصل عدد الاحزاب المتقدمة للمشاركة في الانتخابات الى 106 احزاب.وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي في حديث صحفي: ان “عدد الاحزاب المسجلة بمفوضية الانتخابات ولديها شهادة تأسيس بالعراق بلغ 249 حزب”.واضافت ان “هناك 60 حزب اخر تم تشكيله وتقدم لنيل شهادة تأسيس وقيد الانجاز”، مبينا ان “عدد الاحزاب التي تقدمت بشكل رسمي للمشاركة في الانتخابات من الاحزاب المسجلة بلغ 106 احزاب”.واوضحت الغلاي ان “عدد التحالفات التي سجلت للمشاركة في الانتخابات بلغت 30 تحالف فيما تقدمت 10 تحالفات ولازالت الاجراءات قيد الانجاز”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *