مفوضية الانتخابات تعلن عن استلام أكثر من (100) طعن في النتائج الانتخابية

مفوضية الانتخابات تعلن عن استلام أكثر من (100) طعن في النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الأمين العام لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات علي فيصل، الاحد، تسلم أكثر من 100 طعن بشأن نتائج الانتخابات. وقال فيصل في حوار  متلفز، ان “المفوضية تسلمت أكثر من 100 طعن حتى الآن ونتوقع وصول الطعون لأكثر من 150 نهاية الدوم الرسمي لهذا اليوم “. وأضاف ان “قسم الطعون والشكاوى ينظر بنظرة حيادية لجميع الطعون المقدمة وان المفوضية بدأت منذ اليوم بإرسال الطعون المنجزة إلى الهيئة القضائية للبت بها”. وأشار الى ان “جميع الطعون سيتم حسمها من المفوضية وإرسالها إلى الهيئة القضائية وفق المدة التي حددها القانون من تأريخ اليوم”، مبينا انه “وبعد انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم فإن المفوضية تغلق باب تسلم الطعون في جميع مكاتب المفوضية حسب قانون الانتخابات”.ا

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