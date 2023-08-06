مفوضية الانتخابات تعلن عن تسجيل (31)تحالفا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات تعلن عن تسجيل (31)تحالفا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم،ارتفاع عدد التحالفات المسجلة حتى الآن للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي بعد تمديد فترة التسجيل إلى 31 تحالفًا، ارتفاعًا من 21 تحالفا في الانتخابات الماضية، فيما رجحت زيادة عدد التحالفات إلى 40 تحالفاً قبل غلق باب التسجيل.وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح صحفي، إن” المفوضية سجلت ارتفاعاً كبيرا بعدد الناخبين المسجلين ونتوقع أن يبلغ العدد النهائي 500 ألف ناخب إن استمر الإقبال الحالي وفي حال كانت هنالك حاجة لتمديد فترة التسجيل فسيتم ذلك بعد فترة الشهر التي بدأت في 9 تموز الماضي”. وأضاف، أن “المفوضية مددت الوقت لتسجيل التحالفات والأحزاب حتى 6 آب الجاري في سبيل فتح المجال أمامها للمشاركة بالانتخابات المقبلة”، مؤكداً “عدم وجود أي ضغوط من جهات سياسية لتمديد مدة التسجيل”.ولفت إلى، أن “عدد التحالفات الآن وصل إلى 31 تحالفاً، حيث كان عدد التحالفات في الانتخابات السابقة 21 تحالفاً فقط”، مرجحاً “زيادة عدد التحالفات خلال الأيام المقبلة إلى 40 تحالفاً”.

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