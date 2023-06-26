مفوضية الانتخابات تعلن عن فتح التسجيل للتحالفات والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات

مفوضية الانتخابات تعلن عن فتح التسجيل للتحالفات والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، التاكيد على موعد فتح تسجيل التحالفات وأسماء المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن “الندوة التي عقدت اليوم، بحضور رئيس مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية وعدد من أعضاء المجلس ومدير عام إدارة الأحزاب وموظفي دائرة الأحزاب، كانت من أجل شرح تفاصيل آلية تقديم التحالفات والأحزاب وتسجيلها لدى دائرة الأحزاب للفترة من الأول من تموز ولغاية الـ30 من تموز”.وتابع “كذلك تم شرح آلية تقديم أسماء المرشحين وشروط الترشيح التي ستكون في يوم 15 تموز ولغاية الـ13 من آب”، موضحاً، أن “أهمية الندوة كانت للتعريف عن كيفية تسجيل التحالفات والأحزاب في دائرة الاحزاب، وعن كيفية تقديم قوائم المرشحين”.وذكر، أنه “تمّت الإجابة عن استفسارات ممثلي الأحزاب والأمناء العامين لهذه الأحزاب ورؤساء الأحزاب، كما تمت مناقشة أسئلة الحاضرين”، لافتاً إلى، أن “المفوضية لديها شراكة مع المساءلة والعدالة ومع وزارتي التربية والتعليم العالي بخصوص صحة صدور الشهادات التي ستقدم”.وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، أجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في يوم 18 كانون الأول المقبل خلال العام الحالي 2023.

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