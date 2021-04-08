مفوضية الانتخابات تعلن عن منح إجازة تأسيس لـ (250) حزبًا سياسيًّا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (08 نيسان 2021)، بياناتها لتسجيل الناخبين والكيانات السياسية، مع استمرار تسجيلهم، فيما كشفت عن اجتماع مرتقب ستعقده مع الأحزاب والكيانات السياسية، يوم الثلاثاء المقبل.وذكرت المفوضية في بيان ، أنه “ارتباطاً بالمواعيد النهائية التي أعلنت عنها مفوّضية الانتخابات، وهي إن فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021، وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021، وإن موعد إجراء الانتخابات في 10\10\2021 حتمي ومُلزم لا يمكن تغييره من الناحية القانوني”.وأضاف البيان، أن “المفوّضية تواصل ضمن عملها الدوري على امتداد مكاتبها في العراق عملية تحديث سجل الناخبين بايومتريًا، إذ بلغ عدد الناخبين المحدّثين لبياناتهم (1.362.255) ناخبًا من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (23.738) ناخبًا، وبهذا يصبح عدد المسجّلين بايومتريًا (15.897.612) ناخبًا”.

وأشار إلى أن “لجنة الاستلام والفحص في المفوضية قامت بعملية فحص الوجبة السادسة من بطاقات الناخب البايومترية البالغ عددها (736907) بطاقات المرسلة من شركة (اندرا) الإسبانية المكلّفة بطباعة البطاقات البايومترية ورزمها ونقلها؛ بغية التأكد من سلامتها، ومن ثَمّ وزِّعت على مكاتب المحافظات الانتخابية كافة. وقد بلغ عدد البطاقات البايومترية الموزّعة على الناخبين ( 13.449.075) بطاقة بايومترية”.

ولفت إلى أن “مفوّضية الانتخابات تستمرّ بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، إذ جرى منح إجازة تأسيس لـ (250) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (65) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت الرغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (110) أحزاب، كما أبدت (8) تحالفات رغبتها في المشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (30) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و (11) تحالفًا قيد التسجيل”.

وبخصوص ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، فقد بلغ “عددهم 288 مرشحًا، من ضمنهم ( 5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و(5) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(7) مرشحين من المكون الكرد الفيلي، بما فيهم 49 مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية”، بحسب البيان.

وأوضحت المفوضية، أن “مجلس المفوضين صدّق على المواصفات الفنية للاستمارات والمطبوعات غير الحسّاسة الخاصة بمراكز الاقتراع ومحطاته للاقتراع العامّ والخاصّ التي لا يمكن استخدامها للتأثير في الانتخابات”.وبيّن البيان، أن “المفوضية تستعد لعقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية، يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحاً (13 نيسان 2021) على قاعة المحكمة الاتحادية ببغداد، إذ ستكون هناك عدة محاور، محور للمرشحين الأفراد، وثانٍ للأحزاب، ومحور ثالث يتعلق بإجراءات الاقتراع العام والخاص”.

وأكملت بيانها قائلة: “حرصًا من مفوضية الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها، وتنفيذًا لموادّ قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، أولت المفوضية اهتمامًا كبيرًا وبحثًا طويلًا بملف الشركة الفاحصة لما له من ارتباط وثيق بسلامة الإجراءات الفنية والإلكترونية المتعلّقة بأجهزة تسريع النتائج والأجهزة الملحقة بها والوسط الناقل، فقد قرّر مجلس المفوضين تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2019 باستئناف التفاوض مع الشركة الموصى بها من الأمم المتّحدة، وهي الشركة الألمانية (HENSOLDI) استنادًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بعد إلغاء إحالة المناقصة إلى شركة (PWC)”.