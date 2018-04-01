مفوضية الانتخابات تعلن فتح 19 مركز انتخابي خارج العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، استمرارها بتهيئة جميع المستلزمات لانجاح انتخابات مجلس النواب في الخارج، مؤكدة أنها ستفتتح مراكز ومكاتب اقتراع في 19 دولة.وقال رئيس وحدة انتخابات الخارج في المفوضية متين الجادرجي في تصريح صحفي له اليوم، إن «المفوضية أوفدت بعض موظفيها المعنيين المكلفين بإدارة هذه المكاتب ومراكز الاقتراع الانتخابية”، مبينا أن “البعض الاخر ينتظرون تأشيرات الدخول بالتنسيق مع السفارات العراقية الموجودة في تلك الدول بالتعاون مع وزارة الخارجية».وأضاف الجادرجي، أن «هؤلاء الموظفين عند وصولهم الى تلك الدول يباشرون بفتح المكاتب، بعد تامين وصول الاموال اليهم عن طريق وزارة الخارجية»، مشيداً «بدور الوزارة في تسهيل عمل المفوضية بالانتخابات التي سيجري جزء منها في الخارج بما يحفظ استقلالية العملية».واوضح، أن «المفوضية ستفتتح مكاتب ومراكز اقتراع في 19 دولة بواقع مكاتب في 13 دولة ومراكز اقتراع في 6 دول عربية واجنبية هي: (ايران، الاردن، تركيا، اميركا، فنلندا، مصر، لبنان، كندا، استراليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، نيوزيلندا، المانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، روسيا، الامارات)»، منوهاً الى ان «مدير المكتب والملاك المرافق له سيجري حال وصوله الى تلك الدول مسحاً شاملاً لأماكن تواجد العراقيين بكثافة والتي سيتم على اساسها نشر مراكز الاقتراع في المقاطعات والمحافظات والولايات».وبشأن التسهيلات التي قدمتها المفوضية للناخبين هناك، ألمح الجادرجي الى أن «المفوضية أرسلت كتاباً رسمياً الى وزارة الخارجية بشأن الوثائق المطلوبة من ناخبي الخارج، والتي سيعلن عنها عن طريق المكاتب الانتخابية وأيضا لوحات الاعلانات الموجودة في السفارات العراقية هناك»، موضحاً أن «المفوضية سهلت كثيراً من الوثائق المطلوبة من الناخب اثناء توجهه الى المركز الانتخابي للادلاء بصوته، بهدف شمول اكثر عدد من العراقيين المتواجدين في الخارج بهذه الانتخابات».