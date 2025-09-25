مفوضية الانتخابات تفرض غرامات مالية بحق بعض المرشحين المخالفين

مفوضية الانتخابات تفرض غرامات مالية بحق بعض المرشحين المخالفين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الخميس، فرض غرامات على 24 مرشحاً و6 تحالفات سياسية على خلفية مخالفات لنظام الحملات الانتخابية.وأظهرت وثائق للمفوضية، أن مجلس المفوضين قرر فرض غرامات مالية قدرها 2 مليون دينار بحق 23 مرشحاً للانتخابات، و6 أحزاب وتحالفات سياسية، لمخالفة نظام الحملات الانتخابية.كما أظهرت وثيقة أخرى أن المجلس فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار على مرشح آخر لبدء الحملة الانتخابية قبل موعدها، وفقاً لما جاء في الوثيقة.وشملت الغرامات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، فضلاً عن تحالف الأساس برئاسة محسن المندلاوي، ومرشحين آخرين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *