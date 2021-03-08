مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل التحالفات

مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل التحالفات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.وذكرت المفوضية في بيان، أنه” تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021واضافت أن “مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين”.واعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق عن تمديد لعدة مرات في تسجيل الكيانات السياسية بسبب عدم اقبال القوى السياسية على تسجيل كياناتهم واسماء المرشحين لغاية الان.

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