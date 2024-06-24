مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل الأحزاب الراغبة في المشاركة بانتخابات الإقليم إلى 27 من الشهر الجاري

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل الأحزاب الراغبة في المشاركة بانتخابات الإقليم إلى 27 من الشهر الجاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024. جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم، حيث أوضحت المفوضية أن “التمديد سيكون ساري المفعول حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 27 حزيران 2024”.وأشارت المفوضية إلى أن “هذا التمديد يهدف إلى منح الأحزاب والتحالفات ومرشحي الأفراد المزيد من الوقت لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية”.

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