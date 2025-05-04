مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المفوضية في بيان مقتضب، الاحد، إن “مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 آيار/ مايو الجاري”.ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء. كما سبق لمفوضية الانتخابات، وان مددت فترة تحديث سجل الناخبين لمدة شهر، بداية من الشهر الجاري.

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