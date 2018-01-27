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نائب: رئيس الوقف الشيعي فاسد وهرب إلى إيران من الاستجواب
مفوضية الانتخابات تنفي إعادة فتح باب تسجيل التحالفات من جديد
بخيرات الشعب ..العبادي:مصاريف وقود آليات الجيش اللبناني على حساب العراق!
الخزعلي:أول قرار سنتخذه في الحكومة القادمة هو طرد القوات الأمريكية من العراق
قانون للخروج من الباب والدخول من الشبّاك!
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أردوغان:التنظيمات الإرهابية تسرح في سوريا تحت العلم الأمريكي
الجدعان:13 مليار دولار تم إدخالها إلى خزينة الدولة السعودية من جيوب الفاسدين
مصر..إستبعاد عنان من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
لافروف:التصرفات الأمريكية في سوريا استفزازية
فرنسا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن التوغل التركي في عفرين السورية
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