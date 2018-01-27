مفوضية الانتخابات تنفي إعادة فتح باب تسجيل التحالفات من جديد

مفوضية الانتخابات تنفي إعادة فتح باب تسجيل التحالفات من جديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، إعادة فتح باب التحالفات من جديد، داعية الأحزاب الى احترام التوقيتات الزمنية.وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي في بيان اليوم: إنه ” كثر الحديث في بعض وسائل الاعلام عّن الرغبه من بعض الأطراف بإعادة فتح باب التحالفات من جديد لمدة ٤٨ ساعة وبهذا الصدد تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بان هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة “.وأضاف أن “المفوضية قد اغلقت باب التحالفات وبشكل نهائي وتمت المصادقة على جميع التحالفات التي قدمت لها وفق الفترة المحددة ولا يوجد اي أعادة لفتح تحالفات ولا مدد جديدة”.ودعا جميع الأحزاب والتحالفات الانتخابية الى “تقديم قوائم مرشحيها الى المفوضية خلال الفترة المعلنة لاستقبال قوائم المرشحين لغاية ١٠ /٢ /٢٠١٨ وان تحترم جميع الأحزاب والتحالفات التوقيتات الزمنية المعلنة من قبل المفوضية”.وأكد أن “المفوضية غير ملزمه باي فترات اخرى كون الجدول الزمني معلن بشكل رسمي امام جميع الأحزاب والتحالفات”.

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