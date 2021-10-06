مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات

مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم تضمنت أربعة بنود مع الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات.وذكرت المفوضية في بيان :أن “رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان خلف، استقبل اليوم رئيس بعثة الجامعة العربية، سعيد أبو علي، والوفد المرافق له، لمناقشة الدور المرتقب للجامعة في مراقبة الانتخابات العراقية”.وأضافت أنه “في بداية اللقاء عبّر السفير أبو علي عن تمنياته بنجاح الانتخابات لما لذلك من أهمية للعراق وللمنطقة العربية ككل، خاصة إن الجامعة العربية لديها نظرة خاصة لهذه الانتخابات لكونها مفصلية ويُعوّل عليها من أجل استقرار العراق، بعد عبوره محطات صعبة من مواجهة الإرهاب وخطوات إعادة بناء مؤسسات الدولة”.من جهته بيّن خلف أن “هذه الانتخابات جرى الإعداد لها لكي تكون مختلفة وتؤسس لما بعدها من تجارب انتخابية مقبلة على صعيد المنهج المتبع في التحضيرات ومجمل الجهود المبذولة ضمن جدول زمني دقيق”.وأكدت المفوضية أنه “في نهاية اللقاء وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات وجامعة الدول العربية، بشأن مهمة مراقبي بعثة الجامعة في انتخابات 10 تشرين الأول 2021”.وأوضحت أن “المذكرة تضمنت: مراقبة العملية الانتخابية ومسار الحملة الانتخابية وعملية فرز النتائج، على أن يُعد رئيس البعثة تقريراً بشأن مهمة المراقبين فور انتهائها ليرفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *