مفوضية الانتخابات: حل (3) أحزاب بدون ذكر أسمائها لتلقيها أموالاً من الخارج

مفوضية الانتخابات: حل (3) أحزاب بدون ذكر أسمائها لتلقيها أموالاً من الخارج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، عن حلِّ ثلاثة أحزابٍ سياسيَّةٍ وإغلاق مقراتها، وعزت ذلك إلى ارتباط تلك الأحزاب بجهات أجنبية وتلقيها أموالاً من الخارج.وأوضح مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أنَّ “قرار الحلِّ اتُّخذ نتيجةً لارتكاب تلك الأحزاب عدداً من المخالفات القانونيَّة، إذ تمَّت مصادرة موجوداتها وإغلاق مقارِّها”.وأضاف أنَّ “المخالفات شملتْ عدم تقديم الحسابات الختاميَّة كما هو مطلوب قانوناً، وتلقِّي إعاناتٍ ماليَّةٍ من خارج العراق، فضلاً عن وجود ارتباطاتٍ مع جهاتٍ أجنبيَّة، وهو ما يُعدّ محظوراً بموجب القانون”.

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